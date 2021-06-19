Теннисистка Касаткина вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

ТАСС, 19 июня. Россиянка Дарья Касаткина обыграла Терезу Мартинцову из Чехии в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:0 в пользу 24-летней россиянки, посеянной на турнире под четвертым номером. В полуфинале Касаткина встретится с американкой Коко Вандевеге.

Касаткина занимает 35-место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Мартинцовой 26 лет, она располагается на 90-й строчке в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Франции (2021).

Турнир в Бирмингеме завершится 20 июня. Призовой фонд соревнований составляет $235 тыс.