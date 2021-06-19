Боксеры Уральского федерального округа выиграли Кубок России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Спортсмены из Уральского федерального округа (УрФО) стали победителями командного Кубка России по боксу в Екатеринбурге.

В решающей встрече команда Уральского федерального округа со счетом 16:14 победила боксеров из Центрального федерального округа. Днем ранее представители Приволжского федерального округа оказались сильнее команды из Санкт-Петербурга и завоевали бронзовые медали Кубка России.

Призовой фонд соревнований составил 20 млн рублей, из которых 10 млн рублей получили спортсмены-победители из УрФО. Команды из ЦФО и ПФО получили по 7 и 3 млн соответственно.

В следующем году Кубок России пройдет в Перми, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. "Оцениваю командный Кубок России на отлично и с точки зрения организации, и в плане спортивной составляющей. Финал был сумасшедшим по накалу страстей. Мне очень понравилась атмосфера в командах: все друг за друга болели, было единение внутри коллективов. У этого турнира большое будущее", - цитирует Щекутьева пресс-служба организации.

Командный Кубок России по боксу среди мужчин проходил в Екатеринбурге в культурно-развлекательном комплексе "Уралец" с 14 по 19 июня. В нем приняли участие сильнейшие боксеры страны в возрасте от 19 до 40 лет. В каждой команде было по 20 спортсменов - по два боксера в каждой из 10 весовых категорий.