Сборная России по пляжному футболу обыграла испанцев в матче Евролиги

ТАСС, 19 июня. Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время обыграла команду Испании со счетом 6:5 в матче третьего тура первого этапа Евролиги. Соревнования завершились в португальском Назаре.

Голами у россиян отметились Федор Земсков (2-я минута), Борис Никоноров (23), Алексей Макаров (27), Андрей Новиков (28, 33) и Кирилл Романов (37). У испанцев отличились Давид Наварро (4), Пабло Перес (6), Хуанми (12), Льоренс Гомес (27) и Хави Торрес (31).

Сборная России заняла первое место в квартете С и вышла в Суперфинал турнира. Россияне в первых двух турах обыграли сборные Турции (5:1) и Белоруссии (5:3).

Всего в первом этапе участвовали 12 команд, которые были разделены на три группы. Восемь сборных сыграют в Суперфинале. Помимо сборной России, это команды Испании, Белоруссии, Италии, Швейцарии, Польши, Португалии и Украины.

Сборная России выигрывала Евролигу пять раз (2009, 2011, 2013, 2014, 2017). Рекордсменом и действующим чемпионом Евролиги является команда Португалии, которая побеждала на турнире семь раз. Россияне являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013), двукратными обладателями Кубка Европы (2010, 2012) и трехкратными победителями Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015).