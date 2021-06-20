Он трудный самый. Стартует последний тур группового этапа Евро

ТАСС, 20 июня. Заключительный тур группового этапа чемпионата Европы по футболу стартует двумя матчами в Риме и Баку. В воскресенье в группе А сыграют команды Италии и Уэльса, а также сборные Швейцарии и Турции, обе встречи начнутся в 19:00 мск.

Сборная Италии по итогам второго тура гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы, команда Роберто Манчини набрала 6 очков и лидирует в турнирной таблице группы А. На втором месте идут валлийцы (4 очка), на третьей позиции располагаются швейцарцы (1), замыкают таблицу турки (0). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Ранее в плей-офф вышли команды Нидерландов и Бельгии.

В первой игре на Евро итальянцы обыграли команду Турции со счетом 3:0, во втором матче они победили с таким же счетом сборную Швейцарии. Лучшими бомбардирами в составе сборной Италии на чемпионате Европы являются нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле и полузащитник "Сассуоло" Мануэль Локателли, в активе обоих по два мяча. В списке бомбардиров турнира с тремя мячами лидируют форвард сборной Чехии Патрик Шик и португальский нападающий Криштиану Роналду. В матче с командой Уэльса могут не сыграть из-за травм защитники Джорджо Кьеллини и Алессандро Флоренци.

Валлийцы в первой встрече сыграли вничью со швейцарцами (1:1), во второй игре оказались сильнее турок (2:0). Команда Уэльса на турнире забила три мяча - отличились полузащитник Аарон Рэмзи ("Ювентус"), защитник Коннор Робертс ("Суонси") и нападающий Киффер Мур ("Кардифф"). Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл имел шанс отличиться в матче с командой Турции, но не смог реализовать пенальти. На его счету две голевые передачи в двух матчах.

Сборные Италии и Уэльса до этого встречались шесть раз, на счету итальянцев пять побед, один раз выиграли валлийцы - 16 октября 2002 года со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2004 года. Тогда итальянцы заняли первое место в группе и вышли в финальную часть Евро, команда Уэльса стала второй и не приняла участие в турнире, уступив россиянам в стыковых матчах.

Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе вместимостью 70 634 человека. Из-за ограничений матч смогут посетить 17 659 зрителей. Встречу обслужит судейская бригада из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом.

Команды Швейцарии и Турции сохраняют шансы на плей-офф

В другом матче группы А сыграют команды Швейцарии и Турции. Встреча пройдет в Баку на Олимпийском стадионе. Арена вмещает 68 700 зрителей, в условиях пандемии во время турнира ее могут посетить 34 350 человек.