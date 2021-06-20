Российская теннисистка Людмила Самсонова впервые выиграла турнир WTA

Самсонова впервые в карьере стала победительницей турнира WTA. Спортсменка занимает 106-е место в рейтинге WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше второго круга.

Бенчич располагается на 12-й строчке рейтинга WTA. Она была посеяна на турнире в Берлине под пятым номером. Швейцарская теннисистка выиграла четыре турнира под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

Турнир в Берлине не проводился с 2008 года, когда его победительницей стала россиянка Динара Сафина, обыгравшая в финале соотечественницу Елену Дементьеву. Соревнования планировали возобновить в 2020 году, но этого не удалось сделать из-за пандемии. Турнир впервые проходил на траве, он относится к категории WTA 500. Призовой фонд составил $566 тыс.