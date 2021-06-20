Артемьев: Россия еще может провести Кубок мира по регби

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россия при определенных обстоятельствах может провести Кубок мира по регби 2031 года. Об этом ТАСС сообщил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Ранее ФРР отказалась от возможности претендовать на проведение Кубка мира в 2027 и 2031 годах из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

"У нас есть надежда, что все-таки World Rugby [Международная федерация регби] разведет принятие решений по организаторам турниров 2027 и 2031 годов. Мы абсолютно готовы к проведению Кубка мира. Если решение по 2031 году отложат или проведут выборы предварительно, то мы рассчитываем поучаствовать в кампании", - сказал Артемьев.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российское агентство не стало оспаривать решение CAS, руководствуясь интересами спортсменов. Санкции будут действовать в течение двух лет.

Пункты решения CAS, в частности, включают запрет на подачу Россией заявок на проведение основных турниров в этот период. Федерация регби России подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов. Выборы стран-организаторов запланированы на 2022 год, когда запрет на организацию турниров еще будет действовать.