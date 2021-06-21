Борьба за плей-офф. Сборная России сыграет с датчанами в последнем матче группы на Евро

Российская сборная к игре подходит, имея три очка благодаря победе над финнами 16 июня. Датчане занимают последнее место в квартете, Евро они начали с двух поражений: сначала сенсационно уступили дебютантам Евро финнам (0:1), после - бельгийцам (1:2), последние уже гарантировали себе участие в следующем раунде турнира.

КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Сборные России и Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу разыграют место в плей-офф турнира. Для выхода в следующую стадию российской сборной должно хватить ничейного результата, датчан устроит только победа.

Для попадания в 1/8 финала чемпионата Европы команде Станислава Черчесова должно хватить ничейного результата: с четырьмя очками она с большой долей вероятности займет второе место. Даже в случае победы финнов над бельгийцами, которые лидируют в мировом рейтинге, у сборной России с четырьмя очками будут хорошие шансы оказаться в числе четырех лучших команд, занявших по итогам группового этапа третьи места. Они тоже получат право сыграть в плей-офф.

Поражение, особенно с разницей больше двух голов, фактически перечеркивает шансы россиян на выход в следующую стадию турнира. Датчанам же для выхода в плей-офф может не хватить даже победы. При этом с тремя очками они могут выйти и со второго места, если финны потерпят поражение с нужным счетом от бельгийцев. В любом случае окончательный расклад будет зависеть и от того, как закончатся матчи в других группах, сейчас вариантов распределения мест очень много.

Швейцарцы в группе A стали третьими с четырьмя очками. В понедельник закончится распределение мест и в группе C: австрийцы в Бухаресте сыграют с украинцами, македонцы в Амстердаме - с нидерландцами. Турнирное значение будет иметь только первый матч: команда Нидерландов уже гарантировала себе первое место, сборная Северной Македонии, напротив, потеряла шансы на выход из группы. В случае ничьей в другом матче украинцы выйдут в плей-офф напрямую, у австрийцев будет хороший шанс пробиться дальше с четырьмя очками.

Болельщики, слова, история

Матч сборных Дании и России на стадионе "Паркен" смогут посетить около 24 тыс. болельщиков. Россиян среди них будет мало - не больше полусотни. Действующие в Дании жесткие антиковидные ограничения не позволили организовать массовый выезд болельщиков сборной России в Копенгаген. Игру посетят сотрудники посольства и других российских загранучреждений.

"Естественно, мы жалеем, что наш болельщик не сможет попасть на стадион, - сказал Станислав Черчесов. - В какой-то степени это несправедливо. Другое дело, что ситуация во всем мире неоднозначная, поэтому определенная ситуация в Дании не позволяет им приехать. Мы, к сожалению, никакого содействия оказать не можем. Жалко, что на стадионе их не будет. Но они будут смотреть на нас по телевизору, и наша задача сделать так, чтобы их порадовать".

Про состав российской команды на предстоящий матч главный тренер говорить ничего конкретного не стал. В тайне осталось даже имя основного вратаря. В первой игре на Евро им был Антон Шунин, во второй - Матвей Сафонов. На матч с финнами 22-летний игрок впервые вышел в основном составе главной национальной команды. Вероятнее всего, он сыграет и с датчанами. Не исключено, что с первых минут сможет выйти и защитник Марио Фернандес, который получил небольшую травму в прошлом матче.