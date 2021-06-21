Московские футбольные клубы предложили организовать на стадионах прививочные пункты

ТАСС, 21 июня. Московские клубы предложили мэру города Сергею Собянину и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову организовать на стадионах прививочные пункты. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Спартак", "Динамо", ЦСКА и "Локомотив" опубликовали обращение с предложениями, которые "будут стимулировать вакцинацию граждан и минимизируют экономические потери команд в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве". В частности, клубы просят рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов.

Пункты вакцинаций на стадионе, в соответствии с предложением инициаторов, будут работать в дни домашних матчей. Также клубы готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от коронавируса.

30 апреля общедоступный пункт вакцинации от коронавируса открылся на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Оба компонента вакцины "Спутник V" были доступны при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача. Пункт работал с 1 по 10 мая.

По состоянию на 21 июня число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 378, до 5 334 204. В Москве сохраняется наивысший показатель случаев заражения коронавирусом.