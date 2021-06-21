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Евро-2020

Футболист Джикия считает сборную Дании самым сложным соперником сборной России на Евро

Защитник назвал сильные стороны датских футболистов

ТАСС, 21 июня. Команда Дании будет самым сложным соперником российских футболистов на чемпионате Европы. Такое мнение высказал защитник сборной России Георгий Джикия, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч между командами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня, начало - 22:00 мск. Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте. Лидер группы сборная Бельгии с шестью очками уже обеспечила себе выход в плей-офф.

"Конечно, Бельгия сильна, это одна из сильнейших сборных в мире. Но мне кажется, именно игра против датчан будет сложнейшей для нас, - сказал Джикия. - Дания хорошо организована, дисциплинирована, все время нацелена на атаку, с бельгийцами она нанесла 22 удара по воротам, с финнами - 26. Так что к этой игре нужно будет подойти со всей серьезностью".

Джикия также уверен, что несмотря на то, что антикоронавирусные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию, российские болельщики смогут оказаться на трибунах и поддержать команду должным образом.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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