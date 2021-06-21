Генеральный консул Бельгии в Петербурге уверен в победе сборной страны над финнами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Генеральный консул Бельгии в Санкт-Петербурге Ханс Тимбремонт уверен в том, что сборная страны в понедельник нанесет поражение команде Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

Матч Финляндия - Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня. После двух туров бельгийцы возглавляют турнирную таблицу группы В.

"Сборная Финляндии является сильным и уверенным в себе соперником, - сказал Тимбремонт. - Но я уверен, что наша команда имеет все шансы победить, потому что у нас в составе есть великолепные футболисты. Не сомневаюсь, что сборную Бельгии в сегодняшнем матче ждет победа".

Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо уверена в том, что предстоящая игра будет честной и бескомпромиссной. Она сказала, что верит в своих футболистов, но понимает, что сборная Бельгии превосходит ее соотечественников практически во всем.

Сборная Бельгии в первом матче нанесла поражение команде России со счетом 3:0, во второй встрече бельгийцы взяли верх над датчанами - 2:1. Сборная Финляндии в первом туре в Копенгагене победила команду Дании (1:0), во втором матче финны уступили в Санкт-Петербурге россиянам (0:1).