Матыцин: Россия должна сама организовывать крупные футбольные турниры

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия - богатая и самодостаточная страна, поэтому должна сама организовывать крупные футбольные турниры. Таким мнением министр спорта РФ Олег Матыцин поделился в интервью ТАСС.

Чемпионат Европы по футболу проходит в 11 европейских городах. Семь матчей принимает Санкт-Петербург.

"Инфраструктура, которую мы создали, ни на что другое, кроме как на футбол, работать не может. Поэтому, конечно, нужно проводить свои и приглашать сюда большие турниры, - подчеркнул Матыцин. - Не думаю, что в ближайшие годы чемпионат мира снова может состояться в России. Когда говорят о таких крупных событиях, вспоминается советское время, когда на матчи "Спартак" - "Динамо" невозможно было попасть, когда все жили футболом и не ждали международных соревнований".

"Мы и так уже международному сообществу подарили столько праздников и продолжаем их дарить. Вопрос в наследии этих соревнований. Я считаю, что Россия настолько богата и самодостаточна, что мы сами должны себе организовывать праздник футбола, а не ждать, что кто-то нам привезет его из-за рубежа", - считает министр.