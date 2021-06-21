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НХЛ

Умер обладатель Кубка Стэнли Том Кёрверс

В 2019 году бывшему хоккеисту диагностировали рак легких

ТАСС, 21 июня. Обладатель Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" американец Том Кёрверс умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В 2019 году Кёрверсу был диагностирован рак легких.

После завершения игровой карьеры Кёрверс работал комментатором на радио. В 2008 году он был назначен помощником генерального директора "Тампы". С 2011 по 2018 год Кёрверс работал старшим советником генерального директора клуба, а затем был назначен помощником генерального директора "Миннесоты".

Кёрверс выступал за "Монреаль", "Анахайм", "Ванкувер", "Торонто", "Нью-Джерси" и "Баффало". Всего в НХЛ защитник провел 659 игр, в которых набрал 421 (93 гола + 328 голевых передач) очко. В 1986 году Кёрверс в составе "Монреаля" стал обладателем Кубка Стэнли.

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