Дзюба забил датчанам и сравнялся с Кержаковым в списке бомбардиров сборной России

КОПЕНГАГЕН, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба вышел на первое место в списке бомбардиров в истории сборной России.

В среду Дзюба на 70-й минуте с пенальти поразил ворота сборной Дании в матче второго тура чемпионата Европы. Пенальти заработал Александр Соболев. На данный момент счет в матче 2:1 в пользу датчан. У датчан мячи забили Миккель Дамсгор (38-я минута) и Юссуф Поульсен (59).

Этот гол стал для Дзюбы 30-м в 55 матчах за национальную команду. Он делит первое место с форвардом Александром Кержаковым, которому потребовалось 92 матча, для того чтобы забить 30 мячей.

В параллельном матче сборная Бельгии обыгрывает финнов со счетом 1:0.

Победа гарантирует подопечным Станислава Черчесова выход в плей-офф. Ничья позволит россиянам занять второе место в группе в том случае, если команда Финляндии не выиграет у сборной Бельгии. Поражение в с разницей в два мяча и более лишит сборную России шансов на плей-офф. В случае проигрыша в один мяч у россиян останется возможность выйти в плей-офф как одна из четырех команд, занявших третьи места в своих группах.

В 1/8 финала чемпионата Европы выходят команды, занявшие первые две строчки в своих группах, а также четыре лучшие сборные из тех, что станут третьими. Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.