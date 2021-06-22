Все решится в Глазго. Заключительные матчи группы D пройдут на Евро во вторник

ТАСС, 22 июня. Заключительный тур группового этапа чемпионата Европы по футболу продолжится двумя матчами группы D в Лондоне и Глазго. Команда Англии сыграет со сборной Чехии, в другом матче хорваты встретятся с шотландцами, обе игры начнутся в 22:00 мск. Сборная Чехии набрала после двух матчей 4 очка и занимает первое место в группе, вторыми идут англичане (четыре очка), обе команды уже вышли в плей-офф. На третьей позиции располагаются хорваты (1), на четвертой - шотландцы (1). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Ранее в плей-офф напрямую также вышли сборные Италии, Уэльса, Швейцарии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Австрии, Швеции, Франции.

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В первом туре англичане обыграли команду Хорватии со счетом 1:0, во втором матче они сыграли вничью со сборной Шотландии (0:0). Единственный мяч в составе сборной Англии на чемпионате Европы забил полузащитник Рахим Стерлинг. В списке лучших бомбардиров турнира с тремя голами лидируют форвард сборной Чехии Патрик Шик, португальский нападающий Криштиану Роналду и полузащитник команды Нидерландов Джорджиньо Вейналдум. В матче с чехами могут не сыграть Мэйсон Маунт и Бен Чилуэлл, они изолированы от команды из-за тесного контакта с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором, тест на коронавирус которого дал положительный результат. Сборная Чехии в первой встрече победила команду Шотландии (2:0), во второй игре чехи сыграли вничью с хорватами (1:1). В составе сборной Чехии все три мяча забил Шик, в матче с командой Хорватии он отличился с пенальти. Один из голов в игре с шотландцами форвард забил ударом с середины поля, перебросив вышедшего из ворот вратаря Дэвида Маршалла. Сборные Англии и Чехии в XXI веке встречались три раза, одержали по одной победе, еще один матч завершился вничью. В последней игре сильнее оказались чехи, 11 октября 2019 года они обыграли англичан со счетом 2:1 в матче отборочного турнира на чемпионат Европы. 22 марта 2019 года в игре отбора на Евро подопечные Гарета Саутгейта одержали победу, матч завершился со счетом 5:0. 20 августа 2008 года в товарищеском матче команды сыграли вничью (2:2). Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" вместимостью 90 000 человек. Из-за ограничений матчи группового этапа чемпионата Европы могут посетить 25% (22 500 зрителей), планируется, что на матчах плей-офф в Лондоне количество болельщиков увеличится. Встречу обслужит судейская бригада из Португалии во главе с Артуром Диашем. Победа гарантирует выход в плей-офф В другом матче группы D сыграют команды Хорватии и Шотландии. Встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Арена вмещает 51 866 зрителей, в условиях пандемии во время турнира ее могут посетить не более 13 000 зрителей.

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Сборные Хорватии и Шотландии до этого встречались пять раз, на счету шотландцев две победы, три раза игры завершались вничью. В последнем матче (15 октября 2013 года) сильнее оказались шотландцы, они победили хорватов со счетом 2:0 в матче отборочного турнира к чемпионату мира - 2014. Последний ничейный результат датирован 26 марта 2008 года, команды сыграли со счетом 1:1 в товарищеской игре. Сборная Хорватии в случае победы может обойти команду Чехии, если она проиграет англичанам с крупным счетом, и выйти в плей-офф со второго места. При равенстве очков место выше займет команда, которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Хорваты забили один гол и пропустили два, на счету чехов три забитых и один пропущенный мяч. Команда Шотландии также имеет шанс на выход в плей-офф. В случае победы над хорватами она может обойти сборную Англии, если та проиграет чехам. При равенстве очков лучшая команда также будет определяться по разнице мячей. На счету сборной Шотландии два пропущенных мяча и ни одного забитого, англичане имеют разницу 1-0. Если в матче между сборными Хорватии и Шотландии одна из команд одержит победу, а чехи сыграют вничью с англичанами, то выигравшая команда выйдет в плей-офф с третьего места, так как опередит украинцев и финнов, ставших третьими с тремя очками. Чемпионат Европы завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.