Денис Черышев заявил, что игроки сборной России сделают выводы после неудачи на Евро

ТАСС, 22 июня. Футболисты сборной России сделают выводы и продолжат работать над собой после неудачного выступления на чемпионате Европы. Об этом заявил полузащитник команды Денис Черышев в своем Instagram.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе. Россияне потерпели поражения в матчах с командами Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу в матче с финнами (1:0).

"Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нем поучаствовать, очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков. Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше, наши победы еще впереди! Всем огромное спасибо за поддержку!" - написал Черышев.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.