Долгожданное оправдание. Легкоатлета Шубенкова признали невиновным в применении допинга

ТАСС, 22 июня. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами на 110 м, больше не подозревается в употреблении допинга. Это означает, что спортсмен сможет принимать участие в международных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде в Токио, если получит нейтральный статус.

Во вторник пресс-служба независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил. Сам Шубенков объяснил ситуацию с положительным тестом в своем Instagram "Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка WADA (Всемирное антидопинговое агентство - прим. ТАСС), которые надо было подготавливать определенным образом. От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всем разобраться", - написал 30-летний спортсмен.

28 января в прессе появились сообщения о том, что в анализах Шубенкова найдены следы фуросемида. Сам спортсмен назвал информацию клеветой и сообщил, что получил письмо от AIU по этому вопросу, но из юридических соображений не смог раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. "Спортсмен, который к запрещенке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию", - отметил легкоатлет.

"Безусловно, решение о том, что Шубенков невиновен, стало для нас очень радостным и одновременно ожидаемым событием", - сказала ТАСС исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

WADA и AIU не исключают подачу апелляции в CAS

Свое мнение по ситуации с Шубенковым высказали другие две стороны процесса. AIU дождется обоснования решения дисциплинарного трибунала World Athletics перед тем как решить, подавать ли апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). WADA также рассмотрит возможность оспорить оправдательное решение в отношении российского атлета. "WADA внимательно рассмотрит это решение, как и все решения, вынесенные сторонами, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс, и впоследствии определит, следует ли использовать свое независимое право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд", - сообщили ТАСС в антидопинговом агентстве.

Тренер спортсмена Сергей Клевцов рассказал, что они находятся в Чебоксарах и в спокойном темпе готовятся к предстоящему чемпионату России. Специалист считает, что безупречная репутация Шубенкова обеспечит ему допуск на Олимпиаду. "Говорить об олимпийских перспективах пока сложно, так как у Шубенкова нет нейтрального статуса. Надеюсь, что в оставшиеся шесть дней World Athletics даст ему допуск, принимая в расчет безупречную репутацию Шубенкова", - отметил он.