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Олимпиада в Токио

Определен состав сборной России по настольному теннису на Олимпиаду в Токио

В составе российской команды выступят Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова
Яна Носкова EPA/TIBOR ILLYES
Описание
Яна Носкова
© EPA/TIBOR ILLYES

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова включены в состав олимпийской сборной России по настольному теннису на Игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков.

"На Олимпиаду в Токио отобрались Кирилл Скачков, Полина Михайлова и Яна Носкова. Все они будут выступать только в личном первенстве. Заключительный этап подготовки к Играм спортсмены проведут в подмосковных Бронницах, после этого сбора они вылетят из Москвы в Японию", - сказал Марков.

В Олимпийских играх в Токио планируется участие 172 мастеров настольного тенниса из 58 стран. Будут разыграны медали среди мужчин и женщин в личном и командном первенствах, а также в смешанном разряде. Соревнования по настольному теннису пройдут с 24 июля по 6 августа.

Скачков и Михайлова завоевали право выступить в Токио по итогам международного квалификационного турнира, который прошел в середине марта в Дохе. Носкова получила олимпийскую путевку после выступления на европейском квалификационном турнире, который прошел в конце апреля в Португалии.

Теги
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