Объявлен состав сборной России по триатлону на Олимпийские игры в Токио

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Федерация триатлона России объявила состав российской команды на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе федерации.

"По итогам выступлений наших триатлетов России удалось получить четыре путевки для участия в Олимпийских играх в Токио, - сказала президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. - Для нас это очень значимая квота, ведь она позволяет принять участие не только в индивидуальных стартах, но и в первой в истории Олимпийских игр триатлонной эстафете, попробовать свои силы рядом с ведущими мировыми сборными. Это настоящая проверка для российского триатлона и отличная возможность для федерации понять, на какие моменты стоить обратить внимание в будущем. К участию в Олимпиаде готовятся Дмитрий и Игорь Полянские, Анастасия Горбунова и Александра Разаренова".

"Я поздравляю наших спортсменов с тем, что им удалось набрать необходимое количество очков для прохождения отбора. И желаю им успехов", - добавила Шойгу.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.