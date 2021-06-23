Олимпийский чемпион по скелетону Третьяков присоединился к команде России на сборе в Сочи

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков присоединился к команде России по скелетону на втором тренировочном сборе, который проходит на федеральной базе "Юг Спорт" в Сочи. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.

Очередной сбор сильнейших российских скелетонистов, готовящихся к олимпийскому сезону, проходит в Сочи с 17 июня.

"Это уже второй централизованный сбор, - сказал Алимов. - В Сочи сейчас тренируются все наши сильнейшие спортсмены, включая Александра Третьякова, который пропустил первый сбор в Кисловодске по семейным обстоятельствам и тренировался все это время самостоятельно вместе со своим наставником Анатолием Челышевым у себя дома в Красноярске. Тренировки идут по плану, жаркая погода в Сочи никак не отражается на подготовке".

По словам тренера, среди тех, кто приехал в Сочи готовиться к олимпийскому сезону, есть Елена Никитина, Юлия Канакина, Никита Трегубов, Евгений Рукосуев, Алена Фролова, Алина Тарарыченкова, Даниил Романов и Анастасия Труфанова. "Сегодня также должен приехать Владислав Семенов", - добавил Алимов.

Сбор национальной команды России в Сочи продлится до 3 июля. "С 12 июля у нас запланирован сбор на стартовой эстакаде в Павловске Воронежской области", - сообщил тренер.

Третьяков, которому 19 апреля исполнилось 36 лет, является олимпийским чемпионом 2014 года и победителем чемпионата мира - 2013. В сезоне-2020/21 он выиграл чемпионат Европы и завоевал две медали на чемпионате мира (серебро в личном турнире и бронзу в миксте вместе с Никитиной).