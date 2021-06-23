Песков не стал обсуждать тему призывов к отставке Черчесова

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об отношении главы государства Владимира Путина к призывам к отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова после неудачного выступления на чемпионате Европы.

"Я воздержусь от ответа на этот вопрос", - сказал Песков в беседе с журналистами в среду. Он не стал раскрывать и свое личное отношение к этой теме. "Это не важно", - ответил он.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Россияне потерпели поражения в матчах с командами Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержали победу над финнами (1:0). Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявлял, что перед сборной России поставлена задача выхода из группы.