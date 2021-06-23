Коган: новая волна COVID-19 не должна повлиять на сроки контрольных прокатов фигуристов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ситуация с ухудшением эпидемиологической обстановки в России не должна повлиять на сроки контрольных прокатов российских фигуристов в Челябинске, которые запланированы на 11-12 сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Решение о проведении контрольных прокатов в олимпийский сезон в Челябинске было принято во время декабрьского чемпионата России, который проходил в этом городе.

"Прокаты запланированы на начало сентября, поэтому думаю, что вакцинация поможет ликвидировать эту ситуацию, а значит перенос выступлений сейчас не имеет смысла обсуждать", - сообщил Коган.

Параллельно с контрольными прокатами пройдет турнир серии "Челленджер" в Италии - Ломбардия Трофи. "Челленджеров" будет достаточно в других странах - весь календарь ISU [Международного союза конькобежцев] уже утвержден. Но если кто-то не будет выступать на прокатах в Челябинске, он сможет выступить на Ломбардия Трофи", - подчеркнул Коган.