Российские волейболисты не сумели выйти в суперфинал Лиги наций

ТАСС, 23 июня. Мужская сборная Словении обыграла команду Болгарии в матче заключительного, 15-го тура предварительного этапа Лиги наций, что лишило сборную России шансов на выход в плей-офф. Матчи проходят в итальянском Римини без зрителей.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:16, 25:18) в пользу словенцев.

Сборная России одержала 10 побед при четырех поражениях и заняла пятое место в таблице, заключительный матч против сборной Бразилии в среду не будет иметь турнирного значения. В суперфинале турнира сыграют лучшие четыре команды по итогам предварительного этапа, которыми стали сборные Бразилии, Польши, Словении и Франции. Полуфиналы пройдут 26 июня, финал и матч за третье место - 27 июня.

В предварительном этапе принимали участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.