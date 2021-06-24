Олимпийский комитет России обсудит вопрос создания хаба для перевозки спортсменов в Токио

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) в пятницу завершит переговоры по созданию транспортного хаба для перевозки спортсменов в Токио. Об этом журналистам рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Мы пошли на дополнительные расходы - министерство спорта выделяет ограниченное число средств, все остальные средства для наших федераций выделяет ОКР, - сказал Поздняков. - Это абсолютно логично, наша главная задача - создать максимально комфортные условия для заключительного этапа подготовки к соревнованиям. Во Владивостоке завтра будут окончены переговоры на тему создания хаба для перевозки наших спортсменов - они будут приезжать во Владивосток, откуда потом отправятся в Токио".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.