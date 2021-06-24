Усэйн Болт уверен, что его рекорды не будут побиты на Играх в Токио

ТАСС, 24 июня. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт уверен, что его мировые рекорды в беге на дистанциях 100 м и 200 м не будут побиты на Играх в Токио. Об этом спортсмен заявил во время прямого эфира в аккаунте Международного олимпийского комитета (МОК) в Instagram.

Мировой рекорд на дистанции 100 м составляет 9,58 секунды, на 200 м - 19,19 секунды. Эти достижения Болт установил на чемпионате мира 2009 года.

"Я уверен, [что рекорды не будут побиты], - заявил Болт. - Я не говорю, что этого не произойдет, но и не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне, чтобы пробежать дистанции за 9,58 секунды или 19,19 секунды. Посмотрим, что произойдет".

Болт завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году. Болт - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016).