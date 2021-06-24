Свыше 400 борцов из 20 стран примут участие в чемпионате Европы по сумо в Казани

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 400 спортсменов из 20 стран примут участие в чемпионате Европы и молодежном первенстве континента по сумо, которые впервые в России пройдут в Казани с 25 по 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

"На чемпионат Европы в Казань прилетят сотни сильнейших сумоистов континента, арбитров, спортивных функционеров самого высокого уровня. И задача Федерации сумо России - провести этот турнир вместе с нашими коллегами из Татарстана так, чтобы абсолютно всем стало понятно, что сумо в России - это проект на века, что наша страна в долгосрочной перспективе планирует оставаться лидером мирового сумо по всем направлениям его развития", - заявил президент Федерации сумо России Роман Илиев.

В составе сборной России выступят 32 борца, по два в каждой весовой категории среди мужчин и женщин. В заявке молодежной команды страны 52 спортсмена. Трибуны дворца единоборств "Ак Барс", согласно санитарным нормам, могут быть заполнены не более, чем наполовину.