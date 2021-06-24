Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин пройдет в Москве

ТАСС, 24 июня. Москва примет первый в истории Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В соревнованиях примут участие четыре топ-сборные из разных конфедераций.

"Мы рады принять такие значимые соревнования по пляжному футболу среди женщин, - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - Для нас очень почетно принимать участие и вносить свой вклад в развитие женского пляжного футбола. Мы всегда активно поддерживали и будем продолжать поддерживать развитие женского спорта в России".

Президент Всемирной организации пляжного футбола (Beach Soccer Worldwide, BSWW) Жоан Куско отметил важность проведения турнира. "Мы обещали, что приложим все усилия, чтобы и дальше увеличивать количество женских соревнований. Создание Межконтинентального кубка по пляжному футболу среди женщин - мечта, к которой мы стремились на протяжении нескольких сезонов. И вот наконец с помощью наших друзей из РФС и ФИФА мы сможем осуществить это на стадионе чемпионата мира, чего с нетерпением ждем", - сказал Куско, которого цитирует пресс-служба BSWW.

Турнир будет проведен с 13 по 15 августа в Лужниках. Там же с 19 по 29 августа состоится чемпионат мира среди мужчин.

Женская сборная России по пляжному футболу является двукратным победителем Кубка Европы (2018, 2019).