Действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп снялась с турнира 2021 года

ТАСС, 25 июня. Румынская теннисистка Симона Халеп не примет участие в Уимблдоне 2021 года. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Халеп выиграла Уимблдон в 2019 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В этом году румынка также пропустила Roland Garros.

"С большой печалью объявляю о своем отказе от участия в Уимблдоне, связанном с травмой икроножной мышцы, - написала Халеп. - Я сделала все, что было в моих силах, чтобы быть готовой к игре на Уимблдоне, и после особых воспоминаний двухлетней давности я была взволнована перед возвращением на эти прекрасные корты в качестве действующей чемпионки. К сожалению, мне придется приберечь свои чувства на следующий год".

Халеп 29 лет, она занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Румынка является обладательницей 22 титулов под эгидой организации. Из турниров Большого шлема она также выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2018 году.

Ранее о снятии с Уимблдона объявила вторая ракетка мира японка Наоми Осака.

Уимблдон проходит в Лондоне и является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля, призовой фонд составляет более €40 млн. Чаще всех в женском одиночном разряде турнир выигрывала Мартина Навратилова (9 раз), которая в разные годы представляла Чехословакию и США.