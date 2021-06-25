Даниил Медведев сыграет со Штруффом в первом круге Уимблдона

ТАСС, 25 июня. Российский теннисист Даниил Медведев встретится с Яном-Леннардом Штруффом из Германии в матче первого круга Уимблдона. Жеребьевка турнира прошла в пятницу.

Россиянин Андрей Рублев (5-й номер посева) в первом круге сыграет с аргентинцем Федериком Дельбонисом, Карен Хачанов (25) - с американцем Маккензи Макдональдом, Аслан Карацев (20) - с французом Жереми Шарди.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин является победителем 10 турниров под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема он дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США - 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году). Лучшим результатом Медведева на Уимблдоне является выход в третий круг (2018, 2019).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля, призовой фонд турнира составляет более €40 млн. Чаще всех на турнире в мужском одиночном разряде побеждал швейцарец Роджер Федерер (8 раз). В 2020 году турнир не проводился, победителем розыгрыша 2019 года стал возглавляющий мировой рейтинг серб Новак Джокович.