Президент "Урала": клубам необходимы разъяснения от РФС по ситуации с вакцинацией

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Клубам нужны разъяснения от Российского футбольного союза по ситуации с массовой вакцинацией и продлении в Краснодарском крае режима повышенной готовности до 1 октября. Об этом ТАСС рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

"Мы предлагаем нашим игрокам сделать вакцинацию, но пока у нас еще никто не отреагировал. У нас много иностранцев, и я не представляю, как я могу их заставить, - сообщил Иванов. - В третьем туре мы играем в Сочи, и что - у нас команду туда не пустят? Ждем, пока что-то скажет РФС или Российская премьер-лига, пока никто ничего не понимает".

Новый сезон Тинькофф - Российской премьер лиги стартует 25 июля.