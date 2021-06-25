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Футбол в России

"Зенит" отметил высокую сознательность своих футболистов в вопросе вакцинации

Как сообщили в пресс-службе клуба, у всех спортсменов и сотрудников есть возможность бесплатно пройти вакцинацию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты и сотрудники санкт-петербургского "Зенита" демонстрируют высокий уровень сознательности в вопросе вакцинации от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В связи с ростом зараженных коронавирусом в России местные власти рекомендуют жителям проходить вакцинацию.

"С момента запуска вакцины у всех спортсменов и сотрудников клуба была и остается возможность бесплатно пройти вакцинацию. Мера носит рекомендательный характер, но при этом мы отмечаем высокий уровень сознательности команды и сотрудников ФК "Зенит", - говорится в сообщении.

Первый тур Тинькофф - Российской премьер-лиги сезона-2021/22 планируется провести с 23 по 26 июля.

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