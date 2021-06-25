На чемпионат Европы по пятиборью пустят только тех зрителей, у кого есть защита от ковида

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по современному пятиборью, который пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 11 июля, смогут посетить только зрители, предварительно прошедшие вакцинацию от коронавируса или имеющие антитела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

"На данный момент принято решение о допуске на соревнования тех зрителей, кто уже прошел вакцинацию и имеет соответствующий сертификат, или имеет отрицательный ПЦР-тест либо справку о наличии антител к коронавирусу. Точное количество зрителей, которых допустят на стадион, пока назвать сложно, так как эпидемиологическая ситуация может измениться до начала чемпионата Европы", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Соревнования пройдут на футбольной арене "Нижний Новгород", в бассейне "Дельфин" (плавание) и физкультурно-оздоровительном комплексе "Мещерский" (фехтование).

Чемпионат Европы 2020 года по современному пятиборью был отменен из-за пандемии коронавируса.