Дьяченко вышла в основную сетку Уимблдона

ТАСС, 25 июня. Российская теннисистка Виталия Дьяченко обыграла украинку Ангелину Калинину в финале квалификации Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 30-летней россиянки.

Дьяченко занимает 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На Уимблдоне 2018 года теннисистка дошла до третьего круга. Это является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Калининой 24 года, она занимает 125-е место в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема теннисистка не проходила дальше второго круга.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля, призовой фонд турнира составляет более €40 млн. Чаще всех турнир в женском одиночном разряде выигрывала Мартина Навратилова (9 раз). В 2020 году Уимблдон не проводился, в 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не сыграет в нынешнем розыгрыше из-за травмы.