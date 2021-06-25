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ATP

Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира на Мальорке

В полуфинальной встрече он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту
Даниил Медведев EPA-EFE/ATIENZA
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ATIENZA

ТАСС, 25 июня. Россиянин Даниил Медведев победил испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на Мальорке.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером. Карреньо-Буста имел четвертый номер посева. В финале Медведев сыграет с победителем матча между американцем Сэмом Куэрри (60-й номер мирового рейтинга) и французом Адрианом Маннарино (42).

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. Россиянин является обладателем 10 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США - 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году).

Карреньо-Бусте 29 лет, он находится на 13-й строчке в рейтинге ATP. В активе испанца пять титулов. В 2020 году спортсмен дошел до полуфинала Открытого чемпионата США.

Финал турнира на Мальорке состоится 26 июня. Соревнования проходят на травяных кортах и относятся к категории ATP 250. Призовой фонд составляет $784 тыс.

Теги
ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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