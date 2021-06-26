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Олимпиада в Токио

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара не отобрался на Игры на дистанции 10 000 м

Британцу 38 лет, он собирался завершить карьеру после Олимпиады в Токио
Мо Фара EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Мо Фара
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТАСС, 26 июня. Четырехкратный олимпийский чемпион британский бегун на средние и длинные дистанции Мо Фара не выполнил олимпийский норматив в беге на 10 000 метров на соревнованиях в Манчестере.

Фара преодолел дистанцию за 27 минут 47,04 секунды. Олимпийский норматив составляет 27 минут 28 секунд.

Фаре 38 лет, он завоевал по две золотые медали в забегах на 5 000 м и 10 000 м на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Также на его счету шесть побед на чемпионатах мира и пять - на чемпионатах Европы. Эти достижения покорились спортсмену, когда он тренировался под руководством Альберто Салазара.

В октябре 2019 года Салазар и коллега тренера эндокринолог Джеффри Браун были отстранены на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Салазар и Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. Газета New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

4 июня Фара объявил, что завершит карьеру после Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Теги
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