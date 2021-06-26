"Начинается новый турнир". Плей-офф Евро-2020 стартует матчами в Амстердаме и Лондоне

Сборная Италии на Евро-2020 стала первой командой, вышедшей в плей-офф. Итальянцы выиграли группу A, одержав три победы над сборными Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). Итальянские футболисты сумели повторить рекорд национальной команды по длительности серии без поражений - с 10 сентября 2018 года (0:1 против сборной Португалии в Лиге наций) они одержали 30 побед подряд, предыдущее достижение было установлено в 1935-1939 годах сборной под руководством Витторио Поццо. Под вопросом участие в матче 1/8 финала полузащитника Алессандро Флоренци и защитника Джорджо Кьеллини, которые получили повреждения в играх группового этапа.

"Теперь начинается новый турнир. Если ребята продолжат играть так, как до этого, я буду счастлив. Это все, о чем я прошу", - сказал главный тренер итальянцев Роберто Манчини, комментарий которого приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Австрийцы вышли в плей-офф со второго места в группе C, набрав шесть очков, они обыграли сборные Северной Македонии (3:1) и Украины (1:0), а также уступили нидерландцам (0:2). Не сыграет в матче 1/8 финала полузащитник Валентино Лазаро, который получил травму бедра в матче против команды Нидерландов.

"Конечно, мы понимаем, что Италия сильнее, но мы уже добились исторического результата, - отметил полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич. - Почему бы не продолжить этот путь? Мы не фавориты и должны вновь показать хороший футбол, может, даже вывести игру на новый уровень. И пусть нам немного повезет".

Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 22:00 мск, команды впервые встретятся в матче плей-офф Евро. До этого они дважды играли в отборочном турнире чемпионата Европы 1972 года, первый матч завершился победой итальянцев (2:1), второй - ничьей (2:2). В последний раз на крупном турнире команды играли в 1998 году на чемпионате мира, матч третьего тура в группе B завершился победой команды Италии со счетом 2:1. Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале против сборной Бельгии или сборной Португалии, которые проведут матч 27 июня в Севилье (начало - 22:00 мск).

Амбициозные валлийцы и готовые ко всему датчане

В первом матче игрового дня сыграют валлийцы и датчане, встреча пройдет в Амстердаме (начало - 19:00 мск). Команда Уэльса заняла второе место в группе A, набрав четыре очка в трех матчах и обойдя швейцарцев в турнирной таблице по разнице мячей. На счету валлийских футболистов ничья в игре против сборной Швейцарии (1:1), победа над турками (2:0) и поражение от итальянцев в третьем туре (0:1). Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник сборной Уэльса Итан Ампаду.