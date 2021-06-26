Тренер "Айлендерс" Тротц назвал выдающимся вратаря "Тампы" Василевского

ТАСС, 26 июня. Россиянин Андрей Василевский, представляющий клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа", является выдающимся вратарем. Об этом после поражения в полуфинальной серии плей-офф НХЛ заявил главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В субботу "Тампа" дома обыграла "Айлендерс" со счетом 1:0 в седьмом матче полуфинальной серии и вышла в финал Кубка Стэнли. Василевский отразил 18 бросков и провел пятый в карьере матч плей-офф "на ноль", что является повторением рекорда клуба.

"Они проделали действительно хорошую работу. Я думаю, что сегодня вечером мы совершили около 50 бросков. У нас были ребята, которые бросали, у них - которые блокировали. Они отдавали себя полностью, "Тампа" хорошо играет от обороны", - сказал Тротц.

"У них хорошая основа, есть выдающийся вратарь. У них есть защитник Виктор Хедман, который ежегодно становится кандидатом на "Норрис Трофи" (приз лучшему защитнику сезона - прим. ТАСС), недооцененный Райан МакДона, который хорошо закрывает, есть Михаил Сергачев. На мой взгляд, они лучше, чем в прошлом году", - добавил он.

"Тампа" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале плей-офф НХЛ текущего сезона команда сыграет с "Монреалем".