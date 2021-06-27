Привалова будет счастлива, если российские легкоатлеты одержат в Токио хотя бы одну победу

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова будет очень рада, если российские легкоатлеты выиграют на Олимпийских играх Токио хотя бы одну золотую награду. Об этом она рассказала журналистам.

"Мы отправляем на Олимпийские игры в Токио людей, которые смогут побороться там за медали. В идеале такое может быть, но в жизни, к сожалению, никогда. Поэтому если хотя бы один человек завоюет там высшую награду, то мы будем очень рады. А если таких людей окажется несколько, то будет вообще шикарно", - заметила Привалова.

"Рассчитываем, что каждый выступит на пределе своих возможностей. Игры ожидаются тяжелыми в связи с коронавирусной ситуацией. Мне очень сложно даже представить себя на месте наших ребят", - добавила исполняющая обязанности президента ВФЛА.

Привалова заметила, что каждый участник олимпийского легкоатлетического турнира вместе со своим личным тренером будет сам решать, как и когда выезжать в Токио. "Будут учтены все пожелания, каждый будет связываться со своим старшим тренером по видам. И после этого будут составляться индивидуальные планы, - добавила она. - Не думаю, что для олимпийцев будет организован централизованный сбор, кто-то будет готовиться в Новогорске и вылетит из Москвы, а кому-то удобней Хабаровск или Владивосток".

По информации, полученной ТАСС от источника, в список участников Игр, предложенный тренерским советом, вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко и Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), а также Валерий Пронкин (метание молота). Если чемпион России 2021 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов получит до понедельника нейтральный статус, то будет также рекомендован рабочей группе для включения в олимпийский состав. Пресс-служба ВФЛА этот список официально не подтверждает, ссылаясь на Кодекс этики федерации.

По решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Состав команды должен быть определен рабочей группой ВФЛА к полудню 28 июня.