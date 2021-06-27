В Казани открылся чемпионат Европы по сумо

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по сумо открылся в Казани. Соревнования подобного уровня по этому виду спорта впервые проходят в России, куда приехали более 400 бойцов из 20 стран Европы, передает корреспондент ТАСС.

"Рад, что соревнования такого высокого уровня по борьбе сумо впервые пройдут в нашей стране. Это лучшее подтверждение тому, что в любительском сумо, которое объединяет несколько десятков стран, сборная России - лидер", - передал министр спорта России Олег Матыцин для участников соревнований. Его слова зачитала генеральный секретарь Федерации сумо России Татьяна Щетинина.

Глава Европейской федерации сумо Дариуш Розум высоко оценил уровень чемпионата и поблагодарил руководство Республики Татарстан и Федерации сумо России за великолепную организацию праздника сумо в Казани.

В национальную команду на турнир вошли 32 борца, по два в каждой весовой категории среди мужчин и среди женщин.

На соревнованиях в Казани трибуны дворца единоборств "Ак Барс", согласно санитарным нормам, заполнены зрителями наполовину, а над спортивной площадкой (дохё) возведен специальный навес цуриянэ (яката). Он символизирует крышу синтоисткого храма и является одним из неотъемлемых атрибутов мирового сумо.

25 июня в Казани прошло первенство Европы по сумо среди юниоров (до 22 и 24 лет), где сборная России одержала победу в общем медальном зачете, завоевав 26 наград.