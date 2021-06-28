Япония планирует ужесточить ограничения для некоторых стран в ходе Олимпиады

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Власти Японии планируют ввести более жесткие ограничения в ходе Олимпийских Игр для спортсменов из определенных стран для того, чтобы добиться понимания со стороны японской общественности. Об этом в понедельник в ходе пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Японии заявил глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

"Я думаю, что нам не удастся добиться понимания со стороны японской общественности, если мы не введем более жестких ограничений - например таких, как трехдневный жесткий карантин для спортсменов из определенных стран, включая Индию", - отметил он. В то же время Ямасита подчеркнул, что даже на таком жестком карантине по прибытии в страну атлеты смогут тренироваться по мере возможности и под строгим наблюдением. Глава Олимпийского комитета Японии также выразил уверенность в том, что спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, готовы согласиться с любыми ограничениями, даже теми, "которые могут со стороны казаться невероятными".

Ранее сообщалось, что правительство Японии намерено усилить контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "Дельта". По данным японских СМИ, ограничения затронут сборные Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана. Спортсменам из указанных стран потребуется ежедневно на протяжении недели сдавать тесты на наличие инфекции перед вылетом в Японию. Кроме того, в течение этого срока, а также в течение трех дней после прибытия на японскую территорию им будет запрещено контактировать с кем-либо, кроме тренеров и участников своих команд. Ожидается, что повышенные требования к сборным из шести государств вступят в силу 1 июля.

Японская общественность продолжает испытывать обеспокоенность в связи с предстоящими Играми, опасаясь, что они могут стать причиной очередного роста числа инфицированных коронавирусом в стране. По данным последнего опроса, проведенного главным информационным агентством страны Kyodo, по крайней мере 86,7% жителей страны сообщили, что в той или иной мере опасаются ухудшения ситуации с распространением коронавируса внутри Японии из-за предстоящих летних Олимпийских Игр в Токио. В этой связи 40,3% опрошенных выступили за проведение Игр без допуска зрителей на стадионы, а 30,8% респондентов высказались за необходимость полной отмены соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.