Решение по зрителям на матче за Суперкубок России по футболу будет принято 29 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Количество зрителей на матче за Суперкубок России по футболу, который должен пройти в Калининграде, будет определено на заседании оперштаба 29 июня. Об этом ТАСС сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Встреча запланирована на 17 июля. Ранее появилась информация о том, что матч может пройти без зрителей из-за эпидобстановки.

"Роспотребнадзор еще не принял решение по количеству зрителей на матче за Суперкубок России, - сказала Ищенко. - Завтра будет региональный оперштаб, завтра примут решение".

Матч за Суперкубок России должен пройти на стадионе "Калининград". Вместимость арены составляет 35 016 зрителей.