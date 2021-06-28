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Футбол в России

Решение по зрителям на матче за Суперкубок России по футболу будет принято 29 июня

Встреча запланирована на 17 июля
Стадион "Калининград" Виталий Невар/ТАСС
Описание
Стадион "Калининград"
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Количество зрителей на матче за Суперкубок России по футболу, который должен пройти в Калининграде, будет определено на заседании оперштаба 29 июня. Об этом ТАСС сообщила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

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Встреча запланирована на 17 июля. Ранее появилась информация о том, что матч может пройти без зрителей из-за эпидобстановки.

"Роспотребнадзор еще не принял решение по количеству зрителей на матче за Суперкубок России, - сказала Ищенко. - Завтра будет региональный оперштаб, завтра примут решение".

Матч за Суперкубок России должен пройти на стадионе "Калининград". Вместимость арены составляет 35 016 зрителей.

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