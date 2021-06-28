Бускетс: испанцы не смогли быстро приспособиться к изменениям в игре хорватов

В понедельник испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3 и вышли в четвертьфинал турнира. Бускетс был признан лучшим игроком матча.

ТАСС, 28 июня. Футболисты сборной Испании не смогли быстро приспособиться к изменению игры хорватов в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Такое мнение высказал полузащитник испанской команды Серхио Бускетс, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"У нас были шансы закончить игру рано, нам пришлось проявлять характер. Когда Хорватия изменила свою систему, они заполонили верхнюю часть поля, и мы не смогли приспособиться к этому достаточно быстро", - сказал Бускетс.

"В целом я очень доволен результатом, тем, как мы провели дополнительное время, и тем фактом, что мы находимся в четвертьфинале. Унаи Симон знает, что у него есть наше полное доверие. Гол был неудачным, но при этом он был очень надежен после автогола и сделал несколько отличных сейвов", - добавил он.

Защитник испанской команды Сезар Аспиликуэта подчеркнул, что испанцам пришлось страдать по ходу матча. "Нам пришлось пострадать. Сегодня мы сломили сопротивление игроков, занявших второе место на чемпионате мира. В дополнительное время мы были лучшей командой и заслужили победу", - сказал он.

В четвертьфинале испанцы сыграют с победителем матча между французами и швейцарцами, который завершится позднее в понедельник. Матч 1/4 финала с участием подопечных Луиса Энрике состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.