Футболист Набиуллин покинул "Сочи"

ТАСС, 29 июня. Защитник Эльмир Набиуллин покинул футбольный клуб "Сочи" в связи с истечением контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футболист выступал за "Сочи" с сезона-2019/20.
Спасибо за всё, Эльмир! Эльмир Набиуллин покидает наш клуб.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) June 29, 2021
Он пополнил ряды «барсов» перед сезоном-2019/20.
За два года защитник принял участие в 36 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. pic.twitter.com/mTFuqioXOO
Набиуллину 26 лет, в предыдущем сезоне он сыграл 19 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Ранее защитник играл за казанский "Рубин" и санкт-петербургский "Зенит", в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2018/19.