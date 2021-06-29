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Футбол в России

Футболист Набиуллин покинул "Сочи"

Защитник выступал за команду с сезона-2019/20
Эльмир Набиуллин (справа) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Эльмир Набиуллин (справа)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Защитник Эльмир Набиуллин покинул футбольный клуб "Сочи" в связи с истечением контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист выступал за "Сочи" с сезона-2019/20.

Набиуллину 26 лет, в предыдущем сезоне он сыграл 19 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Ранее защитник играл за казанский "Рубин" и санкт-петербургский "Зенит", в составе которого стал чемпионом России в сезоне-2018/19.

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