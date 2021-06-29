Тренер Моргунова заявил, что легкоатлет ставил задачу бороться за медаль на Играх в Токио

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов, не включенный в состав российской команды на Олимпиаду в Токио из-за отсутствия нейтрального статуса, ставил перед собой задачу в случае выступления в Японии вернуться домой с олимпийской наградой. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Владимир Шульгин.

29 июня Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обнародовала список из 10 спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. В этом списке не оказалось лидера мужской сборной России по прыжкам с шестом Моргунова, который в летнем сезоне дважды показывал результат 5,90 метра. Без нейтрального статуса российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных стартах.

"После того, как в Чебоксарах Тимур узнал о том, что не получил нейтральный статус, у него сохранялась очень маленькая надежда на то, что он все-таки получит возможность выступить на Олимпиаде в Токио. И очень жаль, что чуда не произошло и Тимур остался брошенным. Грустно, что так все происходит", - сказал Шульгин.

"Что касается Токио, то мы ставили перед собой задачу прыгнуть там на 6 метров. Этот результат, я думаю, гарантировал бы ему олимпийскую медаль, но не знаю, какого достоинства", - продолжил тренер.

Моргунов ранее прыгал на 6 метров, на чемпионате Европы 2018 года в Берлине этот результат принес ему серебряную медаль. "Тимур не будет отчаиваться, мы сделаем определенные выводы из произошедшего и продолжим работать дальше. Совсем скоро, через три года, в Париже состоится очередная Олимпиада, где, я уверен, Тимур сможет проявить себя. Будем готовиться", - заключил Шульгин.

По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.