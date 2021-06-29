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НХЛ

Цена билетов на первый матч финала Кубка Стэнли в Канаде достигает почти $10 тыс.

Самый дешевый билет можно приобрести за $1,9 тыс.

ОТТАВА, 29 июня. /ТАСС/. Цены на билеты на первую домашнюю игру "Монреаля" в финале Кубка Стэнли против "Тампы" достигают 12 281 канадского доллара (9 956 долларов США). Об этом свидетельствуют прейскуранты на популярных в Канаде сайтах по продаже билетов на различные мероприятия.

На данный момент такую максимальную цену на билет в одну из секций первого ряда арены Bell Centre в Монреале предлагает площадка Ticketnetwork. Самые дешевые билеты на игру продает ресурс Ticketfaster - за просмотр матча из секции третьего яруса тут просят 2 438 канадских долларов (1 976 американских долларов).

Согласно ковидным протоколам канадской провинции Квебек, где расположен Монреаль, игру в помещении могут посетить 3,5 тыс. зрителей. Матч пройдет 3 июля и начнется в 03:00 мск.

Первые две игры финальной серии до четырех побед проходят в США. Первый матч "Тампа" выиграла со счетом 5:1.

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