Путин: Россия сделает все для сохранения высоких олимпийских ценностей для спорта будущего

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия сделает все возможное, чтобы сохранить высокие олимпийские ценности для будущего поколения спортсменов.

"Мы уверены, в конце концов правда, добрая воля обязательно возьмут верх. Олимпийское движение всегда отличалось открытостью, равноправием, справедливостью. И мы обязаны сохранить эти высокие ценности для будущих поколений спортсменов. Россия все будет для этого делать. Вместе с миллионами наших единомышленников в других странах, которые сознают истинную значимость спорта для каждого человека и для всего человечества в целом", - заявил он на встрече с олимпийцами.

По мнению Путина, спорт продолжает развиваться и у него позитивная и объединяющая повестка. "Это видно и по программе предстоящих Игр", - заметил он, добавив, что в нее вошли новые виды спорта, такие как серфинг, скейтбординг, скалолазание, каратэ. При этом президент добавил, что все эти виды имеют большую аудиторию как зрителей, так и практикующих.

Президент поблагодарил тех, кто поддерживает Фонд олимпийцев России, который, помимо системной помощи атлетам, взял на себя и содействие развитию новых олимпийских видов спорта в стране. "Насколько я знаю, результаты у нас здесь тоже уже есть", - сказал Путин.

Он также отметил вклад Фонда в сохранение великих спортивных традиций. Глава государства сообщил, что ему передали книгу "Антология российского олимпийского движения". Он выразил надежду, что это издание появится у каждого спортсмена, так как в нем собрана вся слава национального спорта: фамилии, лица, факты, события за более чем столетие. "Каждый из нас способен проявить все свое мастерство, силу воли, спортивный азарт и вписать в эту летопись свои имена и свои триумы. Не сомневаюсь, что они будут", - заключил российский лидер.