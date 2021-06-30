Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Встреча завершилась победой 25-летнего россиянина со счетом 6:1, 7:6 (7:3), 6:3. Хачанов посеян на турнире под 25-м номером, в третьем круге он сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо (57-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) и канадцем Вашеком Поспишилом (65).

Хачанов занимает 29-ю строчку рейтинга АТР и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Хачанова на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros, на Уимблдоне он один раз доходил до четвертого круга.

Герасимову 28 лет, он располагается на 73-м месте рейтинга АТР. На турнирах Большого шлема он в пятый раз дошел до второго круга.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победителем стал серб Новак Джокович. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.