{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Стал известен состав сборной России по пятиборью на чемпионат Европы в Нижнем Новгороде

Турнир пройдет с 5 по 11 июля

ТАСС, 1 июля. Тренерский штаб сборной России по современному пятиборью определился с составом команды на домашний чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

У мужчин выступят Александр Лифанов, Максим Кузнецов, Илья Шугаров, Андрей Зуев, Иван Тарасов и Кирилл Беляков, у женщин - Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Аделина Ибатуллина, София Козлова, Анастасия Чистякова и Анна Буряк.

Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде с 5 по 11 июля. Всего в турнире примут участие представители 17 стран.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Олимпиада в Токио
Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа
Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на Олимпиаду в Токио
Читать полностью