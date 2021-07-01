Стал известен состав сборной России по пятиборью на чемпионат Европы в Нижнем Новгороде

ТАСС, 1 июля. Тренерский штаб сборной России по современному пятиборью определился с составом команды на домашний чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

У мужчин выступят Александр Лифанов, Максим Кузнецов, Илья Шугаров, Андрей Зуев, Иван Тарасов и Кирилл Беляков, у женщин - Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Аделина Ибатуллина, София Козлова, Анастасия Чистякова и Анна Буряк.

Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде с 5 по 11 июля. Всего в турнире примут участие представители 17 стран.