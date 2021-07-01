Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона

ТАСС, 1 июля. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Чехии Кристину Плишкову в матче второго круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 16-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Каролиной Муховой из Чехии (19-й номер посева) и итальянкой Камилой Джорджи (62-е место в мировом рейтинге).

Павлюченкова занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она является победительницей 12 турниров под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. На Уимблдоне высшим достижением Павлюченковой является выход в четвертьфинал (2016).

Плишковой 29 лет, она занимает 106-е место в рейтинге WTA. На счету чешской теннисистки один титул под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2017) и Уимблдона (2015).

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля, призовой фонд составляет более €40 млн. Из-за пандемии заполняемость зрительских мест на начальных стадиях ограничена: 50% - на главных аренах, 75% - на остальных кортах, планируется, что полуфинальные и финальные поединки на центральном корте состоятся при полной заполняемости трибун. В 2019 году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участия в нынешнем розыгрыше из-за травмы. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.