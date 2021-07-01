Фазель: на пост президента Международной федерации хоккея претендуют пять кандидатов

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пять членов совета Международной федерации хоккея (IIHF) претендуют на пост президента организации. Об этом ТАСС рассказал глава IIHF Рене Фазель.

Регистрация кандидатов на пост президента завершилась 30 июня, IIHF должна утвердить их до 15 июля. Ранее о выдвижении кандидатур объявили члены совета IIHF немец Франц Райндль и чех Петр Бржиза.

"На пост президента IIHF претендуют пять человек, но посмотрим, сколько их останется по мере приближения выборов. Очевидно, у некоторых есть определенная политическая тактика, и кто знает, что будет в сентябре", - сказал Фазель.

Помимо Райндля и Бржизы свои кандидатуры выдвинули датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардифф и белорус Сергей Гончаров.

Выборы президента IIHF пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. "Но пока это еще только планы - из-за вируса непонятно, как будет на самом деле. Посмотрим, будет ли голосование электронным, если не получится приехать в Россию, или же будет какой-то гибридный формат проведения. Пока вопросов много", - отметил Фазель.

Фазель руководит IIHF с 1994 года, в сентябре он покинет свой пост.