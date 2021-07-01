Мужская сборная России по баскетболу во второй раз подряд не сыграет на Олимпиаде

ТАСС, 1 июля. Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Германии со счетом 67:69 во втором матче квалификации на Олимпийские игры в Токио и не смогла выйти в полуфинал турнира. соревнования проходят в хорватском Сплите.

В первом матче группового этапа в среду российские баскетболисты проиграли мексиканцам со счетом 64:72. Команда Сергея Базаревича заняла последнее, третье место в группе и не вышла в плей-офф квалификационного турнира. Россияне упустили последнюю возможность квалифицироваться на Олимпиаду в Токио.

Сборная Германии заняла первое место в группе и вместе с мексиканцами вышла в полуфинал квалификационного турнира, куда по итогам предварительного этапа попадают по две лучшие команды от групп А и В (Тунис, Бразилия, Хорватия). Победитель мини-турнира получит право поехать на Олимпиаду.

Мужская сборная России также не принимала участия в Олимпиаде 2016 года. На Играх 2012 года российские баскетболисты завоевали бронзовые медали. Россияне еще дважды выступали на Олимпиаде. В 2008 году они заняли девятое место, а в 2000-м - седьмое.

Женская сборная России по баскетболу также не выступит на Олимпиаде. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.